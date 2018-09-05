Лавров обвинил США в манипулировании долларом

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров обвинил Вашингтон в манипулировании долларом в интересах США, несмотря на те международные обязательства, которые он на себя взял.

По словам Лаврова, многие страны на протяжении десятилетий надеялись, что Штаты будут «свято выполнять» свои обязанности эмитента главной резервной валюты мира - доллара. «Что сейчас происходит с долларом? Долларом манипулирует Вашингтон, как он хочет», — сказал Лавров в эфире передачи «Большая игра» на Первом канале. По словам главы МИД РФ, США используют доллар как рычаг давления, когда «хочет кого-то наказать». При этом наказывается не только какая-то страна, но и все, кто с ней как-то связаны.