Киев придумал новый способ восстановления контроля над присоединившимся к Российской Федерации Крымом. Об этом рассказывается в материале, опубликованном отечественными интернет-СМИ.

Сайт newdaynews.ru пишет, что власти Украины решили отказаться от силового варианта возвращения полуострова и избрать путь экономического давления на Москву. Как заявил журналистам представитель президента соседнего государства Борис Бабин, киевские политики надеются на то, что устроенная ими водная блокада Крыма приведет к разрушению промышленности полуострова. Расчет украинской стороны заключается в том, что Россия сдаст регион с подорванной экономикой, следует из процитированной заметки.

Крым вошел в состав РФ по итогам референдума, состоявшегося весной 2014 года. В Кремле неоднократно подчеркивали, что данный плебисцит закрыл вопрос о принадлежности полуострова.