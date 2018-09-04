Стали известны угрожающие Киеву последствия разрыва договора о дружбе с Россией

Реализация планов Киева по отказу от договора о дружбе с Российской Федерацией угрожает территориальной целостности Украины. Такую точку зрения в разговоре с представителями СМИ высказал отечественный политолог Сергей Марков.

Эксперт отметил, что в соглашении, которое собирается денонсировать украинская сторона, зафиксирована граница между двумя государствами. Если документ потеряет свою силу, с Москвы будет снята «ответственность за уважение территориальной целостности» соседней республики, полагает Марков. По его мнению, после отказа Киева от договора в РФ «увеличится число разговоров» о необходимости присоединения украинских областей, население которых настроено пророссийски. Среди этих регионов Донецк, Луганск, Харьков и Одесса, отметил политолог, ставший собеседником интернет-издания «Украина.ру».

Ранее сообщалось, что в блогосфере раскрыли киевский план по «постепенному захвату» Крыма.