В Кремле рассказали, как Путин относится к Макрону

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков прокомментировал отношения, сложившиеся между президентом Владимиром Путиным и его французским коллегой Эммануэлем Макроном.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил в интервью шведскому телевидению, что уважает российского президента и расценивает диалог с ним как необходимый, несмотря на то, что «Путин мечтает развалить Евросоюз».

«У президента Владимира Путина установились очень конструктивные рабочие и добрые личные отношения с его французским коллегой Эммануэлем Макроном. Их уважение друг к другу абсолютно взаимно. Это помогает им обсуждать достаточно острые темы и вопросы. Они могут, не скрывая, заявлять о разногласиях и расхождении в подходах», - цитирует Дмитрия Пескова РИА Новости.