Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков опроверг информацию об участии Владимира Путина в новом проекте на телеканале "Россия-1", ведущим которого стал Владимир Соловьев.

По его словам, никаких планов участия российского лидра в программе "Москва. Кремль. Путин" нет. Пресс-секретарь отметил, что данный проект принадлежит ВГТРК, а не Кремлю, пишет ТАСС.

Дмитрий Песков подчеркнул, что Кремлю важна лишь точность и полнота информации, которая будет предоставлена в проекте, стартовавшем в воскресенье, 2 сентября.