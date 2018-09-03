Президент РФ не примет участия в программе "Москва. Кремль. Путин"
3 сентября 2018, 14:54 [ «Аргументы Недели» ]
Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков опроверг информацию об участии Владимира Путина в новом проекте на телеканале "Россия-1", ведущим которого стал Владимир Соловьев.
По его словам, никаких планов участия российского лидра в программе "Москва. Кремль. Путин" нет. Пресс-секретарь отметил, что данный проект принадлежит ВГТРК, а не Кремлю, пишет ТАСС.
Дмитрий Песков подчеркнул, что Кремлю важна лишь точность и полнота информации, которая будет предоставлена в проекте, стартовавшем в воскресенье, 2 сентября.
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