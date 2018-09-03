Эксперт прокомментировал реакцию Германии на российские учения "Восток-2018"
3 сентября 2018, 12:58 [ «Аргументы Недели» ]
Член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков оценил заявление немецкого издания Handelsblatt, что совместные с Китаем и Монголией российские учения являются "сигналом" всему миру.
По его словам, Китай постоянно наращивает военный бюджет. Тратить деньги на сближение с Америкой стране смысла нет, так как идет серьезная конкурентная борьба. А строить отношения с Россией Китай заинтересован, это мощный союзник, отметил Судаков в беседе с RT. Эксперт подчеркнул, что Москва неоднократно заявляла о приоритете проведения мирной политики.
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