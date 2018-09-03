Член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков оценил заявление немецкого издания Handelsblatt, что совместные с Китаем и Монголией российские учения являются "сигналом" всему миру. В Германии назвали российские учения "Восток-2018" сигналом всему миру

По его словам, Китай постоянно наращивает военный бюджет. Тратить деньги на сближение с Америкой стране смысла нет, так как идет серьезная конкурентная борьба. А строить отношения с Россией Китай заинтересован, это мощный союзник, отметил Судаков в беседе с RT. Эксперт подчеркнул, что Москва неоднократно заявляла о приоритете проведения мирной политики.