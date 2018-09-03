Глава МИД Ирана прибыл в Дамаск для встречи с президентом Сирии

Глава министерства иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в понедельник, 3 сентября, прибыл в Дамаск для переговоров с президентом Сирии Башаром Асадом и другими официальными лицами страны. В Сирии у боевиков нашли швейцарские гранаты

Об этом сообщается на официальном сайте иранского внешнеполитического ведомства. В ходе переговоров с сирийскими властями Зариф обсудит ситуацию в САР и двусторонние отношения.

Господин Зариф приехал в сирийскую столицу в преддверии трехстороннего саммита Россия-Турция-Иран в Тегеране, который пройдет 7 сентября.

Напомним, ранее на прошлой неделе иранская и сирийская стороны подписали договор о военном сотрудничестве.