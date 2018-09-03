Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что "искренне снимает шляпу" перед британскими дипломатами, которым в процессе Brexit удалось убедить коллег из ЕС выслать российских дипломатов из-за "дела Скрипалей".

Лавров напомнил, встречаясь со студентами МГИМО, что сразу после произошедшего в Солсбери реакция ЕС была достаточно сдержанной, но британские дипломаты смогли "уговорить две трети ЕС выслать по одному, по два, по три российских дипломата вслед за британцами", передает РИА Новости.

Лавров снимает шляпу перед дипломатами Великобритании, ведь страна уходит из Евросоюза, а они умудряются влиять на политику ЕС" в отношении Москвы и Соединенных Штатов.