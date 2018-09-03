Украинский план по «постепенному захвату» российского Крыма раскрыли в сети

Украинские власти в настоящее время осуществляют план по «постепенному захвату» Крыма. Об этом говорится в материале, который некоторое время назад был выложен в отечественной блогосфере.

Канал «Крым Pro+» в «Яндекс. Дзен» пишет, что Киев хочет «ударить по нашим детям и внукам». С этой целью проживающих в российском регионе молодых людей путем предоставления льгот заманивают в высшие учебные заведения, работающие в соседней стране. Некоторые украинские политики не скрывают, что под прикрытием обучения студентов будет проводиться подготовка агентов влияния, отмечает блогер.

Также в процитированной статье утверждается, что киевские агенты уже присутствуют в общественно-политических и экономических организациях, действующих на территории полуострова. Если спецслужбы РФ не отреагируют соответствующим образом, через 5 – 15 лет представители местной элиты и молодежь смогут дестабилизировать обстановку в регионе путем саботажа, агитации и скрытых диверсий, прогнозирует автор материала. По его мнению, эта ситуация будет способствовать реализации сценария, обратного сценарию «Крымской весны».