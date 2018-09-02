Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал положить конец доминированию доллара в международной торговле. Об этом турецкий лидер заявил, выступая на бизнес-форуме Турция-Кыргызстан в Бишкеке.

Эрдоган считает, что расчеты нужно производить в национальных валютах. По его мнению, «манипуляции с курсами валюты» должны были вызвать сомнение, что турецкая экономика устойчива к внешнему воздействию. Но, благодаря позиции народа Турции и предпринятым мерам правительства, эта попытка не удалась, отметил Эрдоган.