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В США предали огласке планы ядерного уничтожения СССР и Китая
2 сентября 2018, 11:48 [ «Аргументы Недели» ]
Соединенные штаты в середине прошлого века намеревались посредством ядерного удара по СССР уничтожить 70% советского промышленного потенциала, а также 71% жителей советских городов.
Причем планы по ведению ядерной войны США предусматривали уничтожение не только Советского Союза, но и Китая - как не менее "жизнеспособного общества".
Американские военные рассматривали возможность массового истребления граждан этих стран, сообщается на сайте некоммерческой организации "Архив национальной безопасности".
В случае ответного ядерного удара Единый интегрированный оперативный план (SIOP) 1964 года предусматривал уничтожение противников США как индустриальных держав.
При этом подразумевалось, что ответный удар Соединенные штаты Америки будут наносить по СССР, Китаю и всем странам советского блока, за исключением Югославии.
Отмечается, что Объединенным комитетом начальников штабов США рассматривалась идея уничтожения населения в качестве основного критерия победы над СССР.
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