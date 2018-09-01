Италия предложила помощь в расследовании убийства Захарченко

Посол Италии в России Паскуале Терраччано заявил, что случившееся в Донецке вызывает сожаление. Терраччано также сообщил, что Италия готова принять участие в расследовании взрыва в Донецке. В ДНР сообщили, кто организовал убийство Александра Захарченко

Посол отметил, что Италия президентствует в ОБСЕ, в организации, которая, как он надеется, "сможет сделать больше, чтобы помочь установить истину", передает РИА Новости.

В Донецке в последний день лета взорвали главу самопровозглашенной ДНР Александра Захарченко. «Аргументы недели» вспоминают жизненный путь лидера восставшего против киевской власти Донбасса.