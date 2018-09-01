Эксперт прокомментировал возможное наступление украинских военных в Донбассе

Президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко прокомментировал сообщение представителя оперативного командования ДНР Эдуарда Басурина о том, что украинские военные могут начать наступление в Донбассе.

Ищенко считает, что это будут локальные столкновения, полномасштабная война может подорвать "остатки авторитета" Петра Порошенко перед выборами, поскольку он рискует ее "в считанные недели проиграть". А постоянные столкновения дадут возможность говорить о том, что "на Украину наступают, надо защищаться".

Ищенко также отметил в разговоре с RT, что "все потуги украинской армии встретят эквивалентное сопротивление".

Официальный представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин, ссылаясь на источники в штабах ООС и ОТГ "Восток", сообщил, что наступление, вероятно, начнется ровно через две недели – 14 сентября.