Россия готова развивать контакты с США по военной линии, заявил Лавров

Министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил о готовности России развивать контакты с Соединёнными Штатами по военной линии.

По его словам, российская сторона заинтересована в том, чтобы взаимодействие двух держав по урегулированию кризиса на Ближнем Востоке и Северной Африке «было более предметным» и нацеленным на продвижение урегулирования, в том числе в сфере политики. «Будем готовы двигаться в этом направлении настолько, насколько американская сторона сочтет для себя возможным», - сообщил диплома. При этом он подчеркнул, что необходимо учитывать тот факт, что многим в Америке не нравятся какие-либо контакты между представителями США и России, передаёт ТАСС.