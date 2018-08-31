Кремль дал комментарии о рассекречивании бесед Ельцина и Клинтона

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что американская сторона не согласовывала с Кремлем рассекречивание стенограммы телефонного разговора бывших президентов России и США. Опубликованы расшифровки бесед Ельцина и Клинтона о Путине

Как бы там ни было, в Кремле не видят ничего предосудительного в публикации расшифровки разговоров бывшего президента США Билла Клинтона с первым президентом России Борисом Ельциным.

Представитель Кремля отметил, что существует сложившаяся практика рассекречивания и записей бесед, и телефонных разговоров. Однако не имеет она отношения к действующим политикам.

Напомним, накануне США опубликовали расшифровки переговоров с Борисом Ельциным, из которых следует, что первый президент России лично сообщил Клинтону о выборе своим преемника.