Власти Крыма рекомендуют США не выступать в роли жандарма

Глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель утром в пятницу, 31 августа, призвал руководство Соединенных Штатов Америки перестать выступать в роли жандарма.

Политик отметил, что Вашингтон уже привык играть роль международного арбитра, поскольку "американским властям из океана все хорошо видно". Гемпель подчеркнул, что Россия не препятствует ни одному иностранному судну проходить через Керченский пролив или Азовское море, если корабль соблюдает международное законодательство.

Юрий Гемпель также уточнил, что власти Российской Федерации в состоянии самостоятельно разобраться со всем на собственной территории, передает РИА "Новости".

Ранее госдеп США порекомендовал российской стороне перестать "кошмарить" международное судоходство.