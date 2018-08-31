Посольство РФ призвало США не вступаться за бесчинствующих в Азовском море

Посольство РФ в США призвало американские власти прекратить вступаться за бесчинствующих в Азовском море подопечных и начать предметный диалог по проблеме российских граждан в американских тюрьмах. Украинский вице-адмирал допустил начало полномасштабной войны с Россией на Азове

Об этом говорится в сообщении на странице дипмиссии в Facebook. Посольство РФ заявило, что российские пограничники законно останавливают суда Незалежной для проверки.

По мнению российского дипломатического ведомства, Вашингтону не следует вступаться за своих "подопечных", которые учиняют "бесчинства" в данном районе.

В посольстве призвали американскую сторону начать диалог по проблеме граждан РФ, содержащихся в американских тюрьмах, а не отвлекать внимание от нарушений прав человека.

Напомним, как ранее сообщали АН, накануне Госдепартамент США призвал Россию "не кошмарить" международное судоходство в Азовском море и Керченском проливе.