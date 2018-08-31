Опубликованы расшифровки бесед Ельцина и Клинтона о Путине

На сайте библиотеки Билла Клинтона опубликовали расшифровки переговоров с Борисом Ельциным в 1999 году, из которых следует, что первый президент России лично сообщил Клинтону о выборе своим преемника. Почему Путин так популярен на Западе?

Как стало известно из документов, Борис Ельцин в телефонном разговоре с Биллом Клинтоном назвал причины, по которым выбрал Владимира Путина в качестве своего преемника.

По утверждению экс-главы России, ему потребовалось довольно много времени, чтобы как следует обдумать, кто может стать следующим президентом России в 2000 году.

По его словам, изучив биографию Владимира Путина, его друзей, связи и проч., он пришел к мнению, что кандидат является надежным человеком, хорошо разбирающимся в своем деле.

Борис Ельцин выразил убеждение в том, что Билл Клинтон посчитает Путина высококвалифицированным партнером, так как он скрупулезен и силен, коммуникабелен и легко наладит контакты с партнерами.

В свою очередь, Ельцин пообещал Клинтону сделать все возможное, чтобы законным путем содействовать Путину в "борьбе" за пост президента России, который продолжит его "линию".

"Конечно, Путин. Он будет преемником. Он демократ и знает Запад", - подтвердил он в ноябре того же года в ответ на вопрос Клинтона о победителе следующих выборов в России.

Ельцин возглавил страну в 1991 году. 31 декабря 1999 года политик объявил о своей отставке. Исполняющим обязанности был назначен председатель правительства Владимир Путин.