Дональд Трамп назвал условие выхода США из ВТО

Президент Соединенных штатов Дональд Трамп готов выйти из Всемирной торговой организации, если она не улучшит свою работу. Заявление американского президента прозвучало в интервью журналистам.

Трамп заявил агентству Bloomberg, что в ВТО с Вашингтоном «очень плохо» обращаются в течение многих лет. Ранее Трамп заявил, что членство в ВТО невыгодно для Америки, как и участие в Транстихоокеанском партнерстве.