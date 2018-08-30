МИД РФ: Провокации Запада нанесут удар по стабилизации обстановки в Сирии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, что возможный удар США по Сирии отбросит назад все меры, которые были предприняты по мирному сирийскому урегулированию. Минобороны сообщило о подготовке в Сирии провокации с применением химоружия

По ее словам, возможная провокация с использованием химического оружия или ее инсценировкой станет тяжелейшим ударом по глобальной безопасности.

Она подчеркнула, что последствия агрессии западных стран против Дамаска непредсказуемы. В связи с этим, МИД РФ испытывает "самые серьезные опасения".

Захарова напомнила, что САР не обладает возможностями для использования химического оружия: его у Дамаска попросту не имеется. Однако, все указывает на то, что подготовка к провокации уже началась.

Как ранее сообщали АН, замминистра иностранных дел Сергей Рябков также предостерег Соединенные штаты, а также их союзников от новых опрометчивых шагов в Сирии.