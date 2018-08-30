Вассерман объяснил отказ России от повторения крымского сценария в Одессе

Одесса в 2014 году могла вслед за Крымом войти в состав Российской Федерации, однако в Москве предпочли другой вариант развития событий. С таким заявлением выступил политический консультант Анатолий Вассерман.

Эксперт отметил, что после государственного переворота в Киеве большинство одесситов выступало за присоединение к России. Руководство РФ отказалось от поддержки этого проекта, так как опасалось, что вмешательство во внутренние дела Украины разожжет гражданский конфликт в соседней стране, объяснил Вассерман. По его словам, четыре года назад еще было велико число украинцев, веривших, что после победы Майдана государство встанет на европейский путь развития, пишет канал «Макаренко» в «Яндекс. Дзен».

Ранее политолог Дмитрий Жангиров сообщил о планах киевских властей подавить в преддверии выборов пророссийские силы в Одессе и Мариуполе.