Озвучены опасные для Киева последствия разрыва договора с РФ об Азовском море

Реализация планов властей Украины по разрыву заключенных с Россией договоренностей о статусе Азовского моря будет иметь опасные последствия для страны. Такое мнение высказал киевский политолог Константин Бондаренко.

Эксперт отметил, что отказ от соглашений выгоден Москве, поскольку при таком сценарии развития событий украинская сторона не сможет больше подавать жалобы на РФ в международные инстанции. Выход из договора сделает море фактически российским, добавил политолог, которого процитировало издание «Версия».

Ранее береговая охрана ФСБ усилила свое присутствие на Азове в ответ на задержание украинцами судов под флагом РФ. В Киеве расценили действия российских пограничников как «захват» акватории.

Накануне сообщалось, что ситуацию, сложившуюся в Азовском море, прокомментировали в Совете Федерации.