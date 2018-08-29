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Обозначены вероятные направления контрудара России по США в ответ на санкции
29 августа 2018, 15:51 [ «Аргументы Недели» ]
В экспертном сообществе рассказали, какие направления Россия может выбрать для ответа на санкции со стороны Соединенных Штатов. С соответствующим заявлением выступил израильский аналитик Яков Кедми.
Кедми отметил, что США значительно мощнее РФ в экономическом отношении, поэтому Москве не следует предпринимать встречные действия в этой сфере. Согласно точке зрения эксперта, Россия должна нанести контрудары в политической и военной областях.
Аналитик добавил, что с помощью введения новых рестриктивных мер администрация Штатов пытается компенсировать свои неудачи в Сирии и отношениях с Китаем. Властям РФ пора заняться противодействием недружественным шагам Штатов, процитировал Якова Кедми канал rusnewsonline24 в «Яндекс. Дзен».
Ранее отечественный политолог Дмитрий Журавлев рассказал о самом эффективном «оружии» Москвы в санкционной войне с США.
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