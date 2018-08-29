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Объяснена причина давней симпатии Путина к критиковавшему его сенатору Маккейну
29 августа 2018, 14:54 [ «Аргументы Недели» ]
Владимир Путин во время президентской кампании 2008 года в Соединенных Штатах симпатизировал выдвиженцу Республиканской партии Джону Маккейну. Об этом рассказал журналист Алексей Венедиктов.
Венедиктов передал в публикации на сайте «Эха Москвы» содержание своего разговора с Путиным, который состоялся в августе 2008-го. Представитель СМИ в ходе общения с политиком, в тот период занимавшим пост премьер-министра, заметил, что тот, если бы был гражданином США, проголосовал бы за Маккейна на выборах. Венедиктов заявил, что главе правительства РФ должны нравиться такие качества кандидата от республиканцев, как патриотизм и мужественность, которую он проявил во вьетнамском плену. Владимир Путин согласился с этой точкой зрения, написал журналист.
Американский сенатор Джон Маккейн, умерший 25 августа от рака, в 2008 году выдвигался на пост президента США, однако проиграл демократу Бараку Обаме. Политик неоднократно публично критиковал Путина. Во время показанного прошлым летом телеинтервью режиссеру Оливеру Стоуну российский лидер признался, что ему импонирует последовательность, с которой Маккейн отстаивает интересы своей страны.
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