МИД РФ: Переговоры по Сирии в Женеве пока не планируются

Межсирийские переговоры в Женеве пока не планируются. Об этом накануне заявил журналистам заместитель главы Министерства иностранных дел Российской Федерации Михаил Богданов.

По его словам, инициатором встречи должен стать специальный представитель генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура. Однако пока никаких предложений с его стороны не поступало.

Напомним, ранее в некоторых СМИ появилась информация о том, что де Мистура пригласил определенную группу государств обсудить конституционную комиссию САР.