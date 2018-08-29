Элла Памфилова поблагодарила Бориса Дубровского за успехи на выборах президента
29 августа 2018, 12:55 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]
Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова выразила благодарность главе Южного Урала Борису Дубровскому в своем письме.
В нем она поблагодарила губернатора за успешную работу по организации и проведению выборов президента России, которые состоялись 18 марта текущего года.
Напомним, что Южный Урал опередил многие регионы по явке на выборах президента. У нас она составила более 66 процентов.
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