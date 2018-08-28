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Путин освободил от должности 15 генералов - cиловиков
28 августа 2018, 17:59 [ «Аргументы Недели» ]
Президент РФ Владимир Путин освободил от должности 15 генералов - cиловиков. Глава российского государства подписал указ об освобождении от должности генералов МВД, МЧС, СКР и ФСИН, - сообщает РИА Новости.
Соответствующий указ президента опубликованном на официальном портале правовой информации. Путин освободил от занимаемой должности заместителя главы МЧС Владлена Аксенова.
Аксенов был назначен заместителем министра по чрезвычайным ситуациям 2 февраля 2017 года. Президент отправил в отставку руководителя СК РФ по Ханты-Мансийскому округу–Югре Анвара Ахмедзянова, прокурора Приморского края Сергея Бессчасного, начальника департамента информационных технологий, связи и защиты информации МВД РФ Сергея Ляшенко.
Среди освобожденных от должности - начальник ГУМЧС России по Томской области Михаил Бегун, замначальника ГУМВД России по Саратовской области Андрей Бойко, начальник УФСИН по Коми Игорь Ванеев, начальник УМВД России по Ульяновской области Юрий Варченко, первый замруководителя военного СУСК России по Южному военному округу Дмитрий Васильев.
Кроме того, с постов сняты начальник ГУМЧС по Мурманской области Владимир Гусев, глава ГУМЧС по Сахалинской области Денис Ильинов, руководитель СУСК по Кемеровской области Сергей Калинкин, замначальника ГУМВД по Кемеровской области Игорь Коршунов и руководитель УФСИН по Омской области Сергей Корючин.
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