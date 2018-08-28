Украина анонсировала «неприятные сюрпризы» для России

Украина готовит ряд инициатив для выступления на Генассамблее ООН, которые станут "неприятными сюрпризами" для России. Об этом заявил постпред Украины при ООН Владимир Ельченко.

По его словам, пока он не может их назвать, чтобы не предупредить тем самым "мощного восточного соседа", однако Ельченко уточнил, что речь пойдет о Крыме и Донбассе.

Политик уверен, что, когда инициативы будут озвучены официально, делегация РФ в ООН будет "неприятно удивлена". Также на заседании планируется традиционное принятие резолюции по Крыму.

Открытие 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН состоится 18 сентября 2018 года. Украинскую делегацию на мероприятии возглавит президент Незалежной.

Ожидается, что на Генассамблее выступит лидер США Дональд Трамп, а российская сторона будет представлена главой МИД РФ Сергеем Лавровым.