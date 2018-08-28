СМИ: сегодня Путин может объявить о смягчении пенсионной реформы
28 августа 2018, 11:15 [ «Аргументы Недели» ]
Президент Российской Федерации Владимир Путин сегодня, 28 августа, в ходе поездки главы государства в Новосибирскую и Омскую области, может объявить о мерах по смягчению пенсионной реформы.
Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на источники издания «Проект» в Госдуме, Правительстве и Кремле. Одним из приоритетных вариантов называют изменение возраста выхода на пенсию.
Порог выхода на пенсию для женщин может быть снижен до 60 лет вместо 63-х. Также речь, возможно, пойдет об увеличении срока переходного периода вместе с сохранением льгот на текущем уровне.
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