СМИ: сегодня Путин может объявить о смягчении пенсионной реформы

Президент Российской Федерации Владимир Путин сегодня, 28 августа, в ходе поездки главы государства в Новосибирскую и Омскую области, может объявить о мерах по смягчению пенсионной реформы. В Кремле подтвердили: Путин может смягчить пенсионную реформу

Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на источники издания «Проект» в Госдуме, Правительстве и Кремле. Одним из приоритетных вариантов называют изменение возраста выхода на пенсию.

Порог выхода на пенсию для женщин может быть снижен до 60 лет вместо 63-х. Также речь, возможно, пойдет об увеличении срока переходного периода вместе с сохранением льгот на текущем уровне.