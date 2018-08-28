Рябков заявил о возможности встречи Лаврова и Помпео в Нью-Йорке

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков во вторник сделал важное заявление. По словам дипломата глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео могут встретиться.

Рябков подчеркнул, что данный контакт может состояться в Нью-Йорке, однако конкретной даты в настоящий момент нет, передает РИА "Новости".

Утром 28 августа замминистра иностранных дел России также отметил, что Москва сейчас не видит готовности Вашингтона продолжать диалог по ключевым вопросам стратегической стабильности. В МИД ранее подчеркивали, что Россия открыта для обсуждений.