В интервью словацкой газете «Правда» глава МИД РФ Сергей Лавров ответил на вопрос по поводу обвинений Агентства интернет-исследований во вмешательстве в президентские выборы в Соединенных штатах. Экс-адвокат Дональда Трампа дал против него показания

Министр поставил под сомнение способность предпринимателя Евгения Пригожина посредством постов в социальных сетях повлиять на политические процессы в Америке.

По словам Лаврова, такое предположение «выставляет на посмешище всю политическую систему США», представляя демократию там в виде «карточного домика».

Напомним, Агентство обвиняется в попытке повлиять на выборы в США путем размещения информации в различных соцсетях, а также организации акций протеста.