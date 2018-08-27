Рябков: Смерть сенатора Маккейна не снизит ненависть США к РФ
27 августа 2018, 21:42 [ «Аргументы Недели» ]
Замглавы министерства иностранных дел Сергей Рябков заявил, что кончина американского сенатора Джона Маккейна не снизит ненависть Соединённых Штатов к России. Об этом он сообщил в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия-1».
По его мнению, таких, как Маккейн, много. И в значительной мере эти люди задают тон сегодняшних Соединённых Штат. «С уходом Маккейна, я думаю, волна ненависти, обрушенной этими деятелями на Россию, на убыль не пойдет", — сказал дипломат.
Напомним, что 26 августа стало известно о кончине американского сенатора Джона Маккейна. В течение года политик боролся с тяжелой формой рака мозга и в последнее время потерял надежду на выздоровление.
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