Рябков: Смерть сенатора Маккейна не снизит ненависть США к РФ

Замглавы министерства иностранных дел Сергей Рябков заявил, что кончина американского сенатора Джона Маккейна не снизит ненависть Соединённых Штатов к России. Об этом он сообщил в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия-1».

По его мнению, таких, как Маккейн, много. И в значительной мере эти люди задают тон сегодняшних Соединённых Штат. «С уходом Маккейна, я думаю, волна ненависти, обрушенной этими деятелями на Россию, на убыль не пойдет", — сказал дипломат.

Напомним, что 26 августа стало известно о кончине американского сенатора Джона Маккейна. В течение года политик боролся с тяжелой формой рака мозга и в последнее время потерял надежду на выздоровление.