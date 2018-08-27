Минобороны РФ: США наращивают военную группировку у берегов Сирии

Прибывший в Средиземное море американский эсминец может нанести удары по любой части Сирии. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Эсминец ВМС США "Росс" вошел в Средиземное море 25 августа. На его борту 28 ракет "Томагавк", радиус действия которых, по его словам, позволяет нанести удары по всей территории САР.

Это свидетельствует о том, что Соединенные штаты наращивают число носителей крылатых ракет в ближневосточном регионе для удара по правительственным силам Сирии.

В российском оборонном ведомстве полагают, что это происходит в связи с подготовкой к инсценировке химической атаки, о которой ранее сообщали АН, в сирийской провинции Идлиб.