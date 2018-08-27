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Минобороны РФ: США наращивают военную группировку у берегов Сирии
27 августа 2018, 18:20 [ «Аргументы Недели» ]
Прибывший в Средиземное море американский эсминец может нанести удары по любой части Сирии. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Эсминец ВМС США "Росс" вошел в Средиземное море 25 августа. На его борту 28 ракет "Томагавк", радиус действия которых, по его словам, позволяет нанести удары по всей территории САР.
Это свидетельствует о том, что Соединенные штаты наращивают число носителей крылатых ракет в ближневосточном регионе для удара по правительственным силам Сирии.
В российском оборонном ведомстве полагают, что это происходит в связи с подготовкой к инсценировке химической атаки, о которой ранее сообщали АН, в сирийской провинции Идлиб.
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