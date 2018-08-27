В администрации Челябинска назначен новый руководитель
27 августа 2018, 13:02 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]
В городской администрации Челябинска на должность руководителя организационной и контрольной работы назначен Валерий Смирнов.
Отметим, что Валерий Смирнов до этого момента работал в качестве руководителя референтуры Натальи Котовой - первого замглавы Челябинска. Об этом рассказал Евгений Тефтелев сегодня, 27 сентября, в ходе еженедельного аппаратного совещания главы города.
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