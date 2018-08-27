В администрации Челябинска назначен новый руководитель

В городской администрации Челябинска на должность руководителя организационной и контрольной работы назначен Валерий Смирнов.

Отметим, что Валерий Смирнов до этого момента работал в качестве руководителя референтуры Натальи Котовой - первого замглавы Челябинска. Об этом рассказал Евгений Тефтелев сегодня, 27 сентября, в ходе еженедельного аппаратного совещания главы города.