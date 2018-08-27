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В администрации Челябинска назначен новый руководитель

27 августа 2018, 13:02 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

В городской администрации Челябинска на должность руководителя организационной и контрольной работы назначен Валерий Смирнов.

Отметим, что Валерий Смирнов до этого момента работал в качестве руководителя референтуры Натальи Котовой - первого замглавы Челябинска. Об этом рассказал Евгений Тефтелев сегодня, 27 сентября, в ходе еженедельного аппаратного совещания главы города.

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Челябинцы проследят за благоустройством на интерактивной карте города 13:09

Интерактивная карта города появилась на сайте гражданскийконтролер.рф. Эта работа проводится для обеспечения оценки и контроля за благоустройством каждого объекта самими жителями. >>

В администрации Челябинска назначен новый руководитель 13:02

В городской администрации Челябинска на должность руководителя организационной и контрольной работы назначен Валерий Смирнов. >>

ПЖРЭУ Курчатовского района отметит 35-летний юбилей 12:56

В канун 35-летнего юбилея руководитель УК «ПЖРЭУ Курчатовского района» Валерий Поликарпов поздравил всех работников с этой знаменательной датой. >>

Сайт губернатора Челябинской области стал удобнее 12:54

Сайт губернатора Челябинской области Бориса Дубровского стал удобнее. Обновление коснулось навигации и структуры контента - теперь все самое важное находится под рукой, а сам сайт стал гораздо удобнее в мобильной версии. >>
Как работать с графиками на рынке Форекс

Как работать с графиками на рынке Форекс 08:55

Особое значение эксперты и трейдеры во время анализа финансового рынка придают графикам. Нет ни одной аналитики, где бы не использовались графики. >>
В выходные «МК-Урал» приглашает челябинцев поделиться улыбкой

В выходные «МК-Урал» приглашает челябинцев поделиться улыбкой 24.08 18:32

25 и 26 августа с 13.00 до 15.00 в Парке Гагарина фотокорреспондент «МК-Урал» будет фотографировать всех желающих поучаствовать в конкурсе «Челябинск, улыбнись!» >>

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Анатолий Литовченко отметил, что угледобыча имеет важное значение для экономики всей страны и от всей души пожелал шахтерам «горняцкой удачи». >>

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Челябинская область вошла в десятку регионов по самому передовому развитию АйТи-технологий, рассказал сегодня, 23 августа, глава региона Борис Дубровский на форуме «Информационное общество – 2018». По отношению к 2016году область поднялась сразу на 14 строчек федерального рейтинга Минкомсвязи. >>
Школьников Южного Урала научат создавать популярные блоги

Школьников Южного Урала научат создавать популярные блоги 23.08 14:33

Оператор сотовой связи Tele2 к 1 сентября предложил новую акцию: школьники могут выбрать отличный смартфон по приятной цене с кэшбеком, а также узнать много интересного в по бесплатной подписке к каналу популярного блогера. >>

//Новости Гнездо.ру

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Главное беговое событие года пройдет в Челябинске 16 сентября 23.08 13:03

В этот день на старт XIII Всероссийского Челябинского легкоатлетического марафона выйдут сотни атлетов-любителей из многих регионов России и других стран. >>

В Челябинске состоится Агровыставка 22.08 14:27

С 23 по 25 августа пройдет юбилейная, 25-я агропромышленная выставка «АГРО-2018» в ледовой арене «Трактор».Посетителей выставки ждет настоящий гастрономический праздник от производителей со всего Уральского региона. >>
Николай Буравихин: засекреченный подвиг

Николай Буравихин: засекреченный подвиг 22.08 10:49

29 сентября 1957 года на химкомбинате «Маяк», расположенном в засекреченном городе Челябинск-40 (ныне Озёрск) произошла первая в СССР радиационная чрезвычайная ситуация техногенного характера. >>

//Новости Redtram

Вячеслав Володин: изменения в пенсионной системе назрели 10 лет назад 22.08 10:03

В Госдуме порядка 4.5 часов эксперты, представители партии и общественных организаций обсуждали варианты изменений в пенсионную систему По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, эти перемены в России назрели уже 10 лет назад, и все сошлись во мнении, что решение принимать необходимо. >>

Борису Дубровскому отчитались о подготовке к саммитам 22.08 09:07

В Челябинске определен подрядчик на строительство 18-этажной гостиницы, которое потом передадут в качестве общежития ЮУрГУ. Кроме того, из 15 тысяч студентов-добровольцев отберут две тысячи лучших. Об этом и многом другом подчиненные отчитались перед главой региона Борисом Дубровским в рамках еженедельных совещаний. >>

Борис Дубровский: За срыв сроков подготовки к саммитам уволю!.. 21.08 11:39

Глава Челябинской области Борис Дубровский пообещал уволить всех, кто сорвет сроки подготовки к саммитам. Напомним, что Челябинск примет множество делегаций на саммиты Шос и БРИКС в 2020 году. >>

//Новости ADWILE

Куда, как и кому южноуральцы теперь платят за электричество? 20.08 15:04

Специалисты гарантирующего поставщика ОАО «МРСК Урала» ответили на наиболее частые вопросы южноуральцев. >>
Кубок Липинского получил председатель совета директоров РМК Игорь Алтушкин

Кубок Липинского получил председатель совета директоров РМК Игорь Алтушкин 20.08 12:28

Настоящая награда – Кубок Липинского – предоставляется только профессиональным спортсменам и тем людям, которые вложили душу в развитие бокса. В минувшее воскресенье, 19 августа, в столице Среднего Урала этот кубок получил Игорь Алтушкин. >>

Как в Челябинске реализуется экопрограмма 20.08 12:09

В канун саммитов ШОС и БРИКС, которые пройдут в столице Южного Урала в 2020 году, в Челябинске проводится серия экомероприятий. Так, кроме возведения и благоустройства набережной и очистки реки Миасс будут высажены более десяти тысяч деревьев, а для города купят свыше 75 автобусов, которые оснащены газом. >>

В Челябинск приедут сотни воркаутеров на Чемпионат России 17.08 13:29

Более 130 спортсменов из 50 городов со всей страны съедутся в столицу Южного Урала уже сегодня. >>

На Михеевский ГОК вновь приехала экскурсия 17.08 13:10

Порядка 40 представителей Сосновского района приехали на Михеевский ГОК для того, чтобы посмотреть, какое предприятие будет построено у поселка Томино. Напомним, что Михеевский ГОК является прототипом Томинского ГОКа. >>

Построить дом самостоятельно вам поможет GOS 17.08 12:03

Наверное, каждый человек мечтает о том, чтобы иметь большой, уютный и красивый дом, где можно собираться всей семьей и хорошо проводить время. Для реализации своей мечты необходимо скопить средства и не бояться реализовывать идеи. >>

//Новости партнеров

В Челябинске открыта еще одна воркаут-площадка 17.08 10:10

Новая площадка для занятий воркаутом появилась в столице Южного Урала. Здесь, на АМЗ, ее давно ждали. Настоящий подарок в кругленькую сумму 2.3 миллиона рублей спортсменам сделала Русская медная компания. >>
«Урал мастеровой» соберет мастеров со всей России

«Урал мастеровой» соберет мастеров со всей России 16.08 11:07

В сентябре в столице Южного Урала пройдет VI Всероссийский конкурс мастеров традиционных ремесел и народных художественных промыслов. Площадкой для проведения конкурса станет выставочный зал Союза художников. >>
Усть-Катавские пенсионеры совершили восхождение на гору Зюраткуль

Усть-Катавские пенсионеры совершили восхождение на гору Зюраткуль 16.08 09:50

В спортклубе для людей пенсионного возраста «Ветеран» некогда скучать. Прошло всего пара недель после покорения реки Юрюзань, как активисты вновь собрались в поход – теперь уже на вершину Зюраткуля. >>

Депутаты Госдумы намерены увеличить пенсии до 20-25 тысяч рублей 16.08 09:43

Председатель Госдумы России Вячеслав Володин подчеркнул, что ныне существующий размер пенсий никого не устраивает, и задача парламентариев – увеличить его до 20-25 тысяч рублей. Об этом было сказано на рабочем совещании в преддверии парламентско-общественных слушаний, которые намечены на 21 августа этого года. >>

Гартунг против Большакова: журналист намерен обжаловать приговор 16.08 08:42

Пять тысяч рублей штрафа присудил челябинский суд журналисту Павлу Большакову. Напомним, что исковое заявление на него подал депутат Госдумы Валерий Гартунг за информацию о сотрудничестве с чеченскими боевиками, которая была напечатана в газете «Возрождение Урала». >>
В Челябинске пройдет крупномасштабная конференция для предпринимателей

В Челябинске пройдет крупномасштабная конференция для предпринимателей 15.08 13:48

«Территория Бизнеса» организует для предпринимателей Челябинской области большую конференцию «ChelBuisnessDay», которая пройдет 6 сентябряв Центре международной торговли WorldTradeCenter. Идет прием заявок на участие в мероприятии. >>

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