Путин заявил, что РФ будет и впредь оказывать всемерное содействие Абхазии

В поздравлении президента Российской Федерации Владимира Путина в связи с 10-летием признания независимости Абхазии говорится, что Москва будет и впредь оказывать всемерное содействие правительству и народу этой республики.

Российский лидер пожелал народу Абхазии благополучия, мира и процветания. По словам президента, за прошедшие десять лет республика прошла долгий путь становления государственности. Особенно он отметил успехи в сфере социально-экономического развития. При этом Владимир Путин также указал, что Россия будет и впредь оказывать всемерное содействие народу Абхазии в решении задач государственного строительства и обеспечении национальной безопасности, передаёт ТАСС.