Видео: Эмир Кустурица путешествует по Крыму

Сербский всемирно известный режиссер Эмир Кустурица отправился в автомобильное путешествие по Крыму. По ставшему российским полуострову режиссер передвигается на российском же автомобиле УАЗ. Кустурица заявил, что не опасается приезжать в Крым из-за санкций

Как говорится в сюжете телеканала "Крым 24", вместе с участниками группы The No Smoking Orchestra режиссер побывал в городе Чуфут-Кале. В одной из пещер музыканты а капелла исполнили сербскую патриотическую песню.

Также Кустурица порекомендовал провести реконструкцию этой популярной среди туристов достопримечательности: "Здесь была жизнь людей. Ее необходимо показать".

По сообщению ТАСС, музыканты успели посетить парк "Крым в миниатюре" в Бахчисарае. А в Алуште артисты пробовали барабульку, приготовленную на огне.

По сообщениям очевидцев и СМИ, Эмиру Кустурице пришлась по душе природа полуострова. Как выразил свои эмоции режиссер, она "напомнила ему Сербию".

Видео-ролик предоставлен телеканалом РенТВ по записям в социальной сети Facebook.