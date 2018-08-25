Глава МИД Сирии до конца августа планирует посетить Россию‍

Глава Министерства иностранных дел Сирии Валид Муаллем посетит Москву в рамках официального визита в конце августа. Об этом заявил на пресс-конференции посол САР в РФ Рияд Хаддад.

По его словам, официальный визит в Москву Валида Муаллема планируется в августе в рамках двух межправительственных комиссий между Сирией и Россией.

Как отметил дипломат, одним из главных вопросов в отношениях Дамаска с другими государствами является их участие в послевоенном восстановлении Сирии.