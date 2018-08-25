Глава МИД Сирии до конца августа планирует посетить Россию
25 августа 2018, 17:21 [ «Аргументы Недели» ]
Глава Министерства иностранных дел Сирии Валид Муаллем посетит Москву в рамках официального визита в конце августа. Об этом заявил на пресс-конференции посол САР в РФ Рияд Хаддад.
По его словам, официальный визит в Москву Валида Муаллема планируется в августе в рамках двух межправительственных комиссий между Сирией и Россией.
Как отметил дипломат, одним из главных вопросов в отношениях Дамаска с другими государствами является их участие в послевоенном восстановлении Сирии.
Александр Новиков о судьбе геев в Ханты-Мансийске и прощании с Собчак
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес