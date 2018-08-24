Юлия Тимошенко: "Нам нужен настоящий мир, а не его иллюзия"
24 августа 2018, 22:42 [ «Аргументы Недели» ]
Бывший премьер-министр Украины в пятницу прервала презентацию подготовленного партией "Батькивщина" проекта новой конституции для встречи с советником главы Белого дома Джоном Болтоном.
Болтон 24 августа был приглашен на военный парад в Киеве по случаю Дня независимости Украины и провел переговоры с руководством страны. Также он встретился и с Тимошенко.
Юлия Тимошенко представила Болтону свой проект новой Конституции, а также обсудила с ним поставки сжиженного газа из Соединенных штатов Америки в Украину.
Также эк-премьер-министр выразила благодарность за принципиальную позицию американского правительства в отношении Украины и введение санкций, направленных против РФ.
"Нам нужен настоящий мир, а не иллюзия мира. Сдаваться - это не опция. Такой путь - это не для нас, не для Украины", - заявила она в ходе встречи.
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