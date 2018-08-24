Путина наградили высшим орденом Абхазии
24 августа 2018, 20:10 [ «Аргументы Недели» ]
Президент России Владимир Путин удостоен высшей награды Абхазии - ордена "Ахьдз-Апша" ("Честь и Слава") первой степени. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба главы абхазского государства.
В представлении к награде говорится, что орден вручается главе РФ за большой личный вклад в развитие абхазской государственности, укрепление межгосударственных отношений, а также обеспечение мира и стабильности и активную поддержку.
Орден был вручен главе российского государства в ходе встречи с Раулем Хаджимбой в Кремле, сегодня, 24 августа. Рабочий визит Хаджимбы в Москву приурочен к 10-й годовщине признания независимости Абхазии.
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