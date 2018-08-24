Путина наградили высшим орденом Абхазии

Президент России Владимир Путин удостоен высшей награды Абхазии - ордена "Ахьдз-Апша" ("Честь и Слава") первой степени. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба главы абхазского государства.

В представлении к награде говорится, что орден вручается главе РФ за большой личный вклад в развитие абхазской государственности, укрепление межгосударственных отношений, а также обеспечение мира и стабильности и активную поддержку.

Орден был вручен главе российского государства в ходе встречи с Раулем Хаджимбой в Кремле, сегодня, 24 августа. Рабочий визит Хаджимбы в Москву приурочен к 10-й годовщине признания независимости Абхазии.