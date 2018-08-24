Шойгу обсудил ситуацию в Сирии с министром обороны Турции
24 августа 2018, 17:52 [ «Аргументы Недели» ]
Министр обороны России Сергей Шойгу встретился с турецким коллегой Хулуси Акаром. Главы Минобороны РФ и Турции обсудили ситуацию и варианты стабилизации обстановки в сирийском государстве.
Данный вопрос уже обсуждался на предыдущем саммите, в рамках которого Шойгу передал в турецкий МИД предложения по урегулированию ситуации на северо-западе САР.
Нынешняя встреча прошла в Москве. Стороны возобновили диалог, который был начат неделю назад. В ходе встречи также обсуждалось обеспечение региональной безопасности и развитие военно-технического сотрудничества.
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