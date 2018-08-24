СК России сообщил о планах украинского «Правого сектора» убить 50 россиян

Члены украинской организации «Правый сектор», запрещенной на территории России, планировали убийство 50 россиян, участвовавших в вынесении приговора активисту Евромайдана Александру Костенко.

Официальный представитель Следственного комитета РФ Светалана Петренко сообщила о возбуждении уголовного дела в отношении организаторов и участников экстремистской организации «Правый сектор» по факту публикации «приговора Центрального национального суда «Правого сектора».

15 мая 2015 года приговором Киевского районного суда города Симферополя Александр Костенко был признан виновным в умышленном причинении легкого вреда здоровью сотруднику батальона «Беркут» во время массовых беспорядков на площади Независимости в Киеве и в незаконном ношении огнестрельного оружия. Костенко был вынесен приговор и назначено наказание в виде 4 лет 2 месяцев лишения свободы.

По версии следствия, из мести за законное осуждение Костенко, участники структурного подразделения под названием «Центральный национальный суд «Правого сектора» Биковницкий, Малиновская, Нетканова, Максименко и другие, осуществляя экстремистскую деятельность и во исполнение указаний Яроша, Тарасенко, Стемпицкого, Воронова, 10 мая текущего года в Киеве составили «приговор Центрального национального суда «Правого сектора».

В этом «документе», заявляя о вынесении смертного приговора, вышеукзанные лица фактически дали указания всем «правосекам» о совершении убийств 50 должностных лиц российских государственных, судебных и правоохранительных органов, принимавших участие в расследовании уголовного дела и вынесении приговора Костенко.

СКР дана жесткая оценка незаконным действиям названных лиц, они квалифицированы как приготовление к совершению убийств, посягательств на жизнь государственного деятеля; лиц, осуществляющих правосудие и предварительное расследование; сотрудников правоохранительных органов; организация деятельности экстремистской организации и участие в ее деятельности.

По данным СКР, в ближайшее время следствием будут вынесены постановления о привлечении Яроша, Тарасенко, Стемпицкого, Воронова, Биковницкого, Малиновской, Нетканова и Максименко в качестве обвиняемых, а также решен вопрос об объявлении их в международный розыск и избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу.