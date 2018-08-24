В Кремле сообщили о постоянном контакте Путина с травмированным Медведевым

Президент РФ Владимир Путин находится в постоянном контакте с председателем правительства Дмитрием Медведевым, который, как сообщили в его пресс-службе, травмирован во время спортивных занятий.

Вчера, 23 августа, СМИ начали беспокоиться, что уже несколько дней премьер не появляется на официальных мероприятиях.

Журналисты задали вопрос по этому поводу пресс-секретарю Владимира Путина. Песков ответил, что президент, как обычно, вне зависимости от местоположения главы государства и главы кабмина, находится в постоянном рабочем контакте с председателем правительства.

О состоянии здоровья Дмитрия Медведева Дмитрий Песков не располагает информацией. Он посоветовал обратиться за информацией в пресс-службу премьера.