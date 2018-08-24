Песков: Путин не посетит Генассамблею ООН в сентябре
24 августа 2018, 13:42 [ «Аргументы Недели» ]
В пятницу, 24 августа, в Кремле сообщили, что президент Российской Федерации Владимир Путин не будет присутствовать на Генассамблее Организации Объединенных Наций, которая состоится уже в сентябре.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сегодня отметил, что в планах Владимира Путина подобная поездка не значится, передает ТАСС.
Напомним, 73-я сессия Генассамблеи ООН откроется 18 сентября. Ранее стало известно, что ее председателем станет министр иностранных дел Эквадора Мария Фернанда Эспиноса Гарсес, за которую проголосовали 128 государств - членов Генеральной ассамблеи.
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