Песков: Путин не посетит Генассамблею ООН в сентябре

В пятницу, 24 августа, в Кремле сообщили, что президент Российской Федерации Владимир Путин не будет присутствовать на Генассамблее Организации Объединенных Наций, которая состоится уже в сентябре.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сегодня отметил, что в планах Владимира Путина подобная поездка не значится, передает ТАСС.