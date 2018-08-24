Крым оценил слова украинского депутата о желании крымчан войти в состав РФ

Депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара прокомментировал слова депутата Верховной рады Ивана Винника о том, что крымчане хотели, чтобы полуостров вошёл в состав России. По словам Ганжары, такое редко можно услышать от украинских политиков.

Депутат Крыма подчеркнул, что власти Киева «не хотят смотреть правде в глаза» и принимать реальную картину мира. «Крым стал частью Украины после распада СССР — это очередная историческая несправедливость. И, действительно, крымчане на протяжении всего нахождения полуострова в составе украинского государства хотели стать частью Российской Федерации», — заявил он.

Владислав Ганжара также отметил, что процесс воссоединения полуострова с Российской Федерацией был мирным и совершался путём референдума, передаёт RT.