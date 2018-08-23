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Болтон поделился итогами переговоров с Патрушевым
23 августа 2018, 18:30 [ «Аргументы Недели» ]
Советник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон по окончании переговоров с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым подвел итоги прошедшей встречи.
По сообщениям ТАСС, Болтон заявил, что им с Патрушевым удалось найти точки соприкосновения и достичь огромного прогресса, несмотря на очевидные разногласия в ряде вопросов.
Помощник президента США отметил, что стороны обсудили все возможные аспекты двусторонних отношений, в число которых вошла и тема контроля за вооружением.
По словам Болтона, на встрече были, среди прочего, затронуты "региональные вопросы, такие как ситуация в Сирии и на Ближнем Востоке".
Как ранее писали АН, встреча Джона Болтона и Николая Патрушева прошла накануне в Женеве. Переговоры советника лидера США и секретаря Совбеза России продлились более 5-ти часов.
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