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В Кремле подтвердили: Путин может смягчить пенсионную реформу

23 августа 2018, 15:26 [ «Аргументы Недели» ]

В Кремле подтвердили: Путин может смягчить пенсионную реформу
globallookpress.com

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения СМИ о том, что Владимир Путин может объявить о смягчении предлагаемых изменений в пенсионное законодательство.

На вопрос, может ли президент выступить с заявлением касательно пенсионной реформы, пресс-секретарь отреагировал весьма сдержанно. По его словам, глава РФ поступит подобным образом - если сочтет нужным.

Напомним, ранее некоторые СМИ сообщали, что Владимир Путин готов объявить о снижении возраста выхода на пенсию для женщин до 60 лет вместо 63-х.

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