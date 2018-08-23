В Кремле подтвердили: Путин может смягчить пенсионную реформу

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения СМИ о том, что Владимир Путин может объявить о смягчении предлагаемых изменений в пенсионное законодательство.

На вопрос, может ли президент выступить с заявлением касательно пенсионной реформы, пресс-секретарь отреагировал весьма сдержанно. По его словам, глава РФ поступит подобным образом - если сочтет нужным.

Напомним, ранее некоторые СМИ сообщали, что Владимир Путин готов объявить о снижении возраста выхода на пенсию для женщин до 60 лет вместо 63-х.