В Кремле подтвердили: Путин может смягчить пенсионную реформу
23 августа 2018, 15:26 [ «Аргументы Недели» ]
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения СМИ о том, что Владимир Путин может объявить о смягчении предлагаемых изменений в пенсионное законодательство.
На вопрос, может ли президент выступить с заявлением касательно пенсионной реформы, пресс-секретарь отреагировал весьма сдержанно. По его словам, глава РФ поступит подобным образом - если сочтет нужным.
Напомним, ранее некоторые СМИ сообщали, что Владимир Путин готов объявить о снижении возраста выхода на пенсию для женщин до 60 лет вместо 63-х.
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес