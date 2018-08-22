Рябков: Россия не намерена обсуждать критерии отмены санкций
22 августа 2018, 21:39 [ «Аргументы Недели» ]
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия не намерена обсуждать критерии отмены американских санкций. Об этом дипломат сообщил перед встречей с советником президента США по нацбезопасности.
По словам Рябкова, российская делегация в рамках встречи с Джоном Болтоном не будет указывать на несостоятельность политики американских властей в отношении РФ. Кроме того, замминистра иностранных дел России отметил, что никакие ограничения не заставят Москву изменить свой политический курс.
Рябков также уточнил, что российская сторона уже поняла, что США будут и в дальнейшем вводить санкции, несмотря на действия РФ, передает РИА "Новости".
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