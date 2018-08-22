Кадыров: Порошенко следует винить лишь себя за рост поддержки Путина на Украине

Глава Республики Чечня Рамзан Кадыров убежден, что президент Украины Петр Порошенко должен винить лишь себя за то, что украинские политики все чаще поддерживают позиции лидера РФ Владимира Путина.

По мнению чеченского лидера, Порошенко самостоятельно создал себе воображаемого врага – Россию. Более того, президент Украины не может достойно выступать против этого "противника", передает РИА "Новости" слова политика. Кадыров подчеркнул, что украинский лидер очень боится потерять власть и замечает, что многие начали отступать от него.

Все, что в настоящий момент происходит на Украине, говорит о том, что сторонников Петра Порошенко в этой стране становится только меньше, уверен Рамзан Кадаров.