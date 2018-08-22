Глава Финляндии Саули Ниинистё в среду, 22 августа, высказался о своей встрече с российским президентом Владимиром Путиным. По словам политика, их переговоры были по-настоящему "солнечными".

В рамках совместной пресс-конференции глав двух стран, которая состоялась сразу после встречи, Саули Ниинистё выразил благодарность российскому коллеге за проведенный разговор и охарактеризовал переговоры как "солнечные", передает РИА "Новости".

Напомним, Путин и Ниинистё встретились ранее сегодня в Сочи. Предыдущая беседа российского и финского лидеров состоялась в Хельсинки 16 июля текущего года.