Президент Финляндии: переговоры с Путиным были "солнечными"
22 августа 2018, 16:49 [ «Аргументы Недели» ]
Глава Финляндии Саули Ниинистё в среду, 22 августа, высказался о своей встрече с российским президентом Владимиром Путиным. По словам политика, их переговоры были по-настоящему "солнечными".
В рамках совместной пресс-конференции глав двух стран, которая состоялась сразу после встречи, Саули Ниинистё выразил благодарность российскому коллеге за проведенный разговор и охарактеризовал переговоры как "солнечные", передает РИА "Новости".
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес