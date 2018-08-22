Рябков: санкции по любому поводу стали ключевым инструментом политики США

Замминистра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков заявил в среду, 22 августа, что главным инструментом внешней политики США стали санкции, которые вводятся буквально по любому поводу.

В интервью изданию "Международная жизнь" дипломат подчеркнул, что американские власти не желают ни с кем идти на компромисс, а хотят лишь диктовать свою волю во всех сферах. На сайте журнала говорится, что Рябков также убежден и в опосредованном давлении США на партнеров. В частности об этом свидетельствует ситуация, сложившаяся вокруг иранской ядерной программы.

Заместитель главы МИД России отметил, что Вашингтон пытается "задушить" страну, которая не желает подчиняться, а также консолидировать вокруг себя сторонников американского курса.